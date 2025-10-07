  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

حاجی حسینی: عشایر ۲۵ درصد از گوشت قرمز استان یزد را تامین می‌کنند

حاجی حسینی: عشایر ۲۵ درصد از گوشت قرمز استان یزد را تامین می‌کنند

یزد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: عشایر استان با در اختیار داشتن ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز استان را تامین می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی‌حسینی، ضمن گرامی‌داشت روز ملی روستا و عشایر، اظهار داشت: عشایر استان با در اختیار داشتن ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز استان یزد را تامین و نقش پررنگی در تولید محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین پایش جمعیت عشایری استان افزود: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ خانوار عشایری در یزد زندگی می‌کنند که عمدتاً در شهرستان‌های ابرکوه، خاتم و مروست مستقر هستند.

حاجی‌حسینی با بیان ظرفیت‌های متنوع عشایر استان گفت: این جامعه تولیدگر، علاوه بر تأمین گوشت قرمز، در زمینه‌هایی همچون حفظ و صیانت از منابع طبیعی، راه‌اندازی گردشگری کشاورزی، تولید و جمع‌آوری گیاهان دارویی، تولید صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عشایر سخت‌کوش استان را نماد پایداری و خوداتکایی در دل کویر دانست و تصریح کرد: تولید مستمر محصولات دامی توسط عشایر، سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد متعهد است با تمام توان در مسیر رفع موانع تولید، ارتقای سطح معیشت عشایر و بهبود زیرساخت‌های دامداری و روستایی گام بردارد.

