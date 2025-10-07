به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجیحسینی، ضمن گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، اظهار داشت: عشایر استان با در اختیار داشتن ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز استان یزد را تامین و نقش پررنگی در تولید محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی استان ایفا میکنند.
وی با اشاره به آخرین پایش جمعیت عشایری استان افزود: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ خانوار عشایری در یزد زندگی میکنند که عمدتاً در شهرستانهای ابرکوه، خاتم و مروست مستقر هستند.
حاجیحسینی با بیان ظرفیتهای متنوع عشایر استان گفت: این جامعه تولیدگر، علاوه بر تأمین گوشت قرمز، در زمینههایی همچون حفظ و صیانت از منابع طبیعی، راهاندازی گردشگری کشاورزی، تولید و جمعآوری گیاهان دارویی، تولید صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی نیز نقشآفرینی میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عشایر سختکوش استان را نماد پایداری و خوداتکایی در دل کویر دانست و تصریح کرد: تولید مستمر محصولات دامی توسط عشایر، سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد متعهد است با تمام توان در مسیر رفع موانع تولید، ارتقای سطح معیشت عشایر و بهبود زیرساختهای دامداری و روستایی گام بردارد.
