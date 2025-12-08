به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی گفت: تعزیرات خانه مردم است و در صورت مشاهده هرگونه کمفروشی، گرانفروشی یا تخلف صنفی، دستگاه تعزیرات خود را مکلف به ورود میداند.
ایرج عزیزی امروز در گفتگو با خبرنگار ما در زاهدان اظهار کرد: گرانی یک مسئله اقتصادی است، اما گرانفروشی و کمفروشی جرم محسوب میشود و با آن برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: کمفروشی در کالابرگها از مصادیق تخلف است، تاکنون چندین واحد صنفی پلمب و جریمه شدهاند و در صورت تکرار، پروانه کسب آنها نیز باطل خواهد شد.
سامانه ۱۳۵؛ مسیر رسمی و سریع ثبت گزارشها
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی اعلام کرد: هموطنان میتوانند از طریق سامانه ۱۳۵ یا وبسایت tazirat.ir گزارش تخلفات را ثبت کنند. پس از بررسی، نتیجه از طریق پیامک اطلاعرسانی میشود.
عزیزی افزود: امکان پیگیری آنلاین گزارشها در سامانه فراهم است و مردم میتوانند از نتیجه رسیدگی مطلع شوند.
تعزیرات، نه به نفع دولت، نه علیه مردم؛ فقط برای عدالت
مدیرکل تعزیرات سیستان و بلوچستان در تشریح رویکرد مجموعه گفت: تعزیرات نهادی مستقل است؛ نه از دولت سفارش میگیرد و نه برای فردی خاص اقدام میکند، رسالت ما اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم در برابر تخلفات صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز است.
وی ادامه داد: در خصوص پروندههای دارای شاکی خصوصی نیز تصریح کرد: مطابق قانون موظفیم با دقت و سرعت رأی صادر کنیم. رعایت حرمت اربابرجوع، چه شاکی و چه متهم، از اولویتهای اصلی ماست و در صورت بیاحترامی یا تخلف، با همکار مربوط برخورد قانونی میشود.
مبارزه با تخلف درونسازمانی
عزیزی درباره احتمال وقوع فساد در بدنه تعزیرات گفت: هرگونه تخلف داخلی بدون اغماض با حضور حراست و بازرسی بررسی میشود و هیچکس در برابر قانون مصونیت ندارد.
وی ضمن اشاره به محدودیت نیروهای انسانی بیان کرد: تعداد نیروها کم است اما همکاران ما با انگیزه بالا کار میکنند؛ بسیاری از مأموریتها حتی خارج از ساعت اداری انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این گشتها کاملاً واقعیاند و با حضور دستگاههای مرتبط انجام میشوند. تمام مستندات نیز برای شفافیت ثبت میشود.
وی با قدردانی از اصحاب رسانه افزود: رسانهها بازوی نظارت مردمی هستند و نقش مهمی در اطلاعرسانی و مطالبهگری دارند. از خبرنگاران و فعالان رسانهای میخواهیم مردم را به مسیر رسمی ثبت گزارشها هدایت کنند.
عزیزی درباره اختلاف قیمتها در بازار روز اظهار داشت: این تفاوتها میتواند دلایل مختلفی داشته باشد اما اگر خارج از چارچوب قانونی باشد، پرونده تشکیل میشود.
وی افزود: پلمبها طبق قانون محدودیت زمانی دارند، اما در صورت تکرار تخلف، مجازات سنگینتری در انتظار متخلفان است.
مدیرکل تعزیرات سیستان و بلوچستان بیان کرد: در برخی روستاها اداره ثابت نداریم، اما گشتهای سیار برای پوشش مناطق کمدسترس فعال هستند. هدف ما این است که هیچ حقی از مردم در هیچ نقطهای نادیده گرفته نشود.
