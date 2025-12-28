مردم سیستان وبلوچستان تخلفات بازار را به شماره ۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند

ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان با هدف افزایش نظارت مردمی بر بازار، بر استفاده از سامانه هوشمند و الکترونیکی ۱۳۵ تأکید دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی یا تقلب، از طریق این سامانه اقدام کنند؛ همچنین مردم می‌توانند با ارسال عکس، فیلم و نشانی محل وقوع تخلف، گزارش خود را به‌صورت محرمانه ثبت کنند.

وی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی پس از دریافت گزارش، با حضور کارشناسان و ضابطان به محل مورد نظر مراجعه کرده و در صورت اثبات تخلف، مطابق قانون برخورد می‌کند؛ این اقدام سبب می‌شود رسیدگی به شکایات مردمی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

عزیز تصریح کرد: اطلاع‌رسانی‌های لازم درباره نحوه استفاده از این سامانه انجام شده است اما باز هم در نیمه دوم سال جاری آموزش‌ها و تبلیغات عمومی برای آشنایی بیشتر شهروندان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: هدف از این طرح، مشارکت مستقیم مردم در نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: همچنین در صورتی که شاکی خصوصی بخواهد وجه خود را مطالبه کند، می‌تواند با مراجعه به تعزیرات و تکمیل پرونده، درخواست خود را ثبت کند تا هنگام صدور رأی، نسبت به حق شخصی او نیز تصمیم‌گیری شود؛ با این روند، شهروندان می‌توانند بدون طی مراحل طولانی قضائی و با حفظ محرمانگی اطلاعات، از حقوق خود در برابر متخلفان دفاع کنند.