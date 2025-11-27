  1. ورزش
انتخابی جام جهانی؛ تیم ملی بسکتبال برابر عراق پیروز شد

تیم ملی بسکتبال نخستین دیدار خود در انتخابی جام جهانی را با برتری برابر عراق تمام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق از پنجره نخست انتخابی جام جهانی امروز (پنجشنبه ٦ آذر) در بیروت برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان بسکتبال کشورمان با نتیجه ٩٤ بر ٦٨ حریف خود را شکست دادند.

ملی پوشان بسکتبال ایران در کوارترهای اول تا سوم به ترتیب با نتایج ٢٤ بر ١٩، ٢٥ بر ٨ و ٢٧ بر ١٩ پیروز شدند اما نتیجه کوارتر پایانی را ٢٢ به ١٨ واگذار کردند.

در این دیدار که از گروه C انتخابی جام جهانی و به عنوان دیدار نخست دو تیم در این رقابت‌ها برگزار شد، بهنام یخچالی با کسب ۱۹ امتیاز، یک ریباند، ۶ پاس گل، ۳ توپ‌ ربایی و کارایی ۲۴ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب انتخاب شد.

دیدار برگشت تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق ٩ آذر در بیروت برگزار خواهد شد.

