به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و عراق در چارچوب پنجره نخست رقابت های انتخابی جام جهانی روز پنجشنبه (۶ آذر) برگزار می شود. این نخستین دیدار دو تیم در این پنجره است که به جای تهران در بیروت برگزار می شود.

به همین منظور، تیم ملی بسکتبال یک هفته زوتر عازم لبنان شد و ضمن پیگیری تمریناتش در بیروت، یک دیدار دوستان هم با تیم ملی این کشور برگزار کرد که با شکست همراه بود.

بعد از کاپ آسیا که با عنوان سومی تیم ملی بسکتبال ایران همراه بود، رقابت های انتخابی جام جهانی نخستین رویدادی است که ملی پوشان کشورمان در آن حضور پیدا می کنند. برای حضور در پنجره نخست این مسابقات، محمد امینی لژیونر بسکتبال ایران در فرانسه به دلیل مصدومیت از فهرست ملی پوشان کنار گذاشته شد اما این فهرست با حضور دیگر لژیونرها کامل شده است.

سالار منجی و سینا واحدی لژیونرهای بسکتبال ایران در کویت و فیلیپین هستند که به ترکیب ملی پوشان در بیروت اضافه شده اند مانند بهنام یخچالی که بعد از مدت ها قرار است در ترکیب تیم ملی قرار بگیرد.

یخچالی که در آلمان پیگیر فعالیت باشگاهی خود است، در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا و خودِ کاپ آسیا به دلیل مصدومیت و مسائل شخصی غایب بود اما حالا قرار است تیم ملی را در آغاز ماموریت جهانی‌اش همراهی کند.

بدین ترتیب، تیم ملی بسکتبال تقریبا با ظرفیت کامل و ترکیبی متعادل از بازیکنان با تجربه و جوان آماده رویارویی با عراق شده است، تیمی که در کاپ آسیا با هدایت «وسلین ماتیچ» سرمربی پیشین تیم ملی ایران به سختی برابر ملی پوشان کشورمان تن به شکست داد و حالا هم با شرایطی متفاوت و سرمربی جدید آماده دیدار روز پنجشنبه شده است.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و عراق از گروه C انتخابی جام جهانی برگزار می شود. در مجموع ۱۶ تیم در قاره آسیا برگزار کننده رقابت های انتخابی جام جهانی در گروه هستند. گروه بندی تیم ها به این شرح است:

گروه A: استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین و گوام

گروه B: ژاپن، چین، کره‌جنوبی و فیلیپین

گروه C: ایران، عراق‌، سوریه و اردن

گروه D: لبنان، عربستان، هند و قطر

دیدار برگشت تیم های ملی بسکتبال ایران و عراق هم ۹ آذر در بیروت برگزار می شود.