به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در دیدار با معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در ورزش حرفه‌ای، همگانی و قهرمانی، اظهار کرد: آذربایجان شرقی هم در زیرساخت‌های ورزشی و هم در استعدادهای قهرمانی از استان‌های شاخص کشور است و انتظار می‌رود با حمایت وزارتخانه، این توان به شکل هدفمند تقویت شود.

سرمست با تأکید بر توسعه ورزش‌های پایه و پویایی اجتماعی، افزود: تقویت اماکن ورزشی، به روز رسانی تجهیزات و افزایش فعالیت باشگاه‌ها می‌تواند علاوه بر سلامت جامعه، به شکوفایی اقتصادی و فرهنگی استان نیز کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حوزه جوانان را از اولویت‌های مهم مدیریت استان دانست و گفت: توان و ابتکار جوانان آذربایجان شرقی سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده استان است. برنامه ما حمایت از اشتغال‌زایی، تسهیل مسیر کارآفرینی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت مشارکت جوانان در تصمیم‌سازی‌ها است.