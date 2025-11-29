به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی عصر شنبه در حاشیه بازدید نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از پروژههای عمرانی قوچان در جمع مدیران دستگاههای اجرایی در سالن فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: حضور چهرههای مؤثر نظام جمهوری اسلامی و دلسوزان مردم در این شهرستان فرصتی ارزشمند برای پیگیری و بهبود شاخصهای توسعه قوچان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی خراسان رضوی با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره وضعیت شاخصهای شهرستان، گفت: برخی شاخصهای قوچان در مقایسه با میانگین استان وضعیت مطلوبی ندارد و این فاصله هرچقدر زمان میگذرد بیشتر میشود، تلاشها دیده میشود اما در برابر حجم مشکلات و انتظارات مردم کافی نیست.
وی با تأکید بر لزوم توازن در توزیع اعتبارات در بودجه ۱۴۰۴ افزود: انتظار داریم در آستانه تنظیم بودجه به شاخصهای توسعهای قوچان توجه بیشتری شود تا بتوانیم فاصله موجود با میانگین استان را جبران کنیم.
قامتی در تشریح بخشی از مشکلات اساسی شهرستان بیان کرد: در حوزه آب متأسفانه ظرفیت منابع به حداقل رسیده است و سهمیه ۱۴۰ لیتری آب شرب در روزهای اخیر به حدود ۳۰ لیتر کاهش یافته و این مسئله لزوم توجه جدیتر به منابع آبی شهرستان را یادآوری میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی خراسان رضوی با اشاره به اقلیم سرد قوچان افزود: به دلیل شرایط آبوهوایی و تجربه شش ماهه سرما خیابانهای شهر بیش از سایر مناطق دچار آسیب و یخزدگی میشوند و نبود تجهیزات استاندارد برای نمکپاشی و مشکلات زیرساختی در آمادهسازی معابر نیز بار مضاعفی بر دوش شهرداری قرار داده است.
وی وضعیت راههای شهرستان را نیز بحرانی ارزیابی کرد و ادامه داد: قوچان بر مسیر ترانزیتی اصلی سبزوار – مشهد – منطقه شمالی قرار دارد و بیش از ۵۰ درصد تردد این محورها از مسیر قوچان انجام میشود این طبیعی است که راههای شهرستان بیش از دیگر مناطق دچار فرسودگی و نیازمند ترمیم و روکش باشند.
قامتی با اشاره به تلاشهای انجامشده از جمله اقدامات ادارهکل راهداری و پیگیریهای نمایندگان و مدیران استان، گفت: در بحث توزیع قیر و اعتبارات نیز سعی شده عدالت رعایت شود اما حجم مشکلات بهقدری بالاست که پاسخگویی کامل دشوار شده است.
