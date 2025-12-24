  1. استانها
سالکی: ورودی آب به مخزن ۴ سد تامین کننده آب مشهد بسیار اندک بوده است

مشهد- مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات سدهای آب شرب مشهد گفت: بر اساس آخرین آمار ورودی آب به سدهای دوستی طرق, کارده و اردک بسیار اندک بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالکی اظهار کرد: میزان ذخیره آبی ۴ سد تأمین کننده آب شرب مشهد تا پایان آذر ماه اعلام شد. بر اساس آخرین آمار ورودی آب به سدهای دوستی طرق, کارده و اردک بسیار اندک بوده است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات سدهای آب شرب مشهد گفت: حجم ورودی آب به مخزن سد دوستی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه امسال ۱.۰۱ میلیون متر مکعب بوده است. این میزان در سد طرق ۰.۰۳۶ و در سد کارده ۰.۶۵ و در سد ارداک ۰.۷۸ میلیون متر مکعب بوده است.

وی افزود: حجم آب مخزن سدهای دوستی، طرق، کارده و ارداک در سال گذشته به ترتیب ۱۴۸.۸۵، ۳.۴۷، ۲.۸۹ و ۶.۰۶ میلیون متر مکعب بود که این میزان امسال به ترتیب ۲۶.۸۸، ۱.۶۵، ۲.۵۱ و ۲.۴۱ میلیون متر مکعب کاهش یافته است. بنابراین بارندگی‌های سال آبی جاری تا پایان آذر ماه عملاً تغییری در حجم ذخیره آبی سدهای تأمین کننده آب شرب مشهد ایجاد نکرده است.

سالکی همچنین گفت: در حال حاضر درصد پر بودن مخزن سد دوستی ۲ درصد، طرق ۵ درصد، کارده ۱۰ درصد و ارداک ۸ درصد است. که این ارقام سال گذشته به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۱۵ و ۲۰ درصد بوده است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات سدهای آب شرب مشهد بیان کرد: کشاورزان و عموم مردم باید همچنان مدیریت مصرف بهینه آب را مورد توجه قرار دهند.

