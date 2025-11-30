به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادقی از آغاز جشنواره «نخستین واژه آب» در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: شش هزار دانش‌آموز برای عبور از تنش آبی «همیار آب» و الگوی مصرف بهینه می‌شوند.

مدیر آب و فاضلاب تربت جام هدف اصلی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی چون نخستین واژه آب را ترویج فرهنگ مصرف بهینه و درست آب در میان نسل‌های جدید، عنوان کرد.

وی با یادآوری دشواری‌های تأمین آب در گذشته و آسودگی نسل جدید در دسترسی به آن، اظهار کرد: باید در نسل جدید جا بیندازیم که تأمین آب چقدر دشوار است و فرهنگ مصرف درست را به آن‌ها بیاموزیم.

صادقی ادامه داد: ما با این امید وارد مدارس می‌شویم که دانش‌آموزان را به عنوان حامی و همیار آب تربیت کنیم؛ به طوری که وقتی وارد جامعه می‌شوند، الگویی برای پدر و مادر، برادران و خواهران بزرگ‌تر و حتی همسایگان خود باشند و نسبت به مصرف بی‌رویه تذکر دهند.

مدیر آب و فاضلاب تربت جام آموزش مفاهیم مرتبط با آب و محیط زیست را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و افزود: دانش‌آموزان با چرخه تأمین، توسعه، ذخیره‌سازی، انتقال، میکروب‌زدایی و توزیع آب آشنا می‌شوند. همچنین، مواردی مانند روش‌های جلوگیری از هدر رفت و آلودگی آب به زبان ساده و کودکانه به آن‌ها انتقال داده می‌شود تا در حفظ این منبع حیاتی مسئولیت‌پذیر باشند.

وی تأکید کرد: یکی از اهداف کلیدی، انتقال این آگاهی‌ها به سطح خانواده و جامعه با مشارکت مدارس و اولیا است تا این فرهنگ‌سازی فراگیر شود.

صادقی، برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع آب و روش‌های مصرف صحیح، نمایش‌های عروسکی و قصه گویی برای نهادینه کردن مفاهیم در ذهن کودکان، اجرای سرودهای دسته‌جمعی با موضوع آب، با همکاری و همخوانی دانش‌آموزان را از فعالیت‌های فرهنگی متنوع در این جشنواره برشمرد.

مدیر آب و فاضلاب تربت جام ضمن تشکر از مدیران، معلمان و اولیای مدارس به‌دلیل همراهی در این برنامه‌ها، به تشریح برنامه‌های پیش رو پرداخت و گفت: سال گذشته برنامه برای ۴۹۰۰ دانش‌آموز اجرا شد. امسال هدف‌گذاری کرده‌ایم که در جشنواره نخستین واژه آب بالغ بر شش هزار دانش‌آموز حضور داشته باشند.

وی سال جاری را سالی سخت برای تأمین و توزیع آب خواند و از اصحاب رسانه و فضای مجازی درخواست یاری کرد: امسال سال سختی برای حوزه آب و فاضلاب در تأمین و توزیع آب خواهد بود. رسانه‌ها و فضای مجازی، امروز حرف اول را در دنیای ارتباطات می‌زنند و شما به‌عنوان عناصر تأثیرگذار، می‌توانید در این زمینه کمک‌حال ما باشید.

صادقی یادآور شد: از رسانه‌ها خواهشمندیم در گسترش فرهنگ مصرف بهینه و درست آب میان نسل‌ها، شرکت آب و فاضلاب را یاری کنید تا بتوانیم سال پیش رو و تابستانی که در پیش داریم را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

