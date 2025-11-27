  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

صالحی: طرح‌های نیمه‌تمام فرهنگی آیینه دق هنرمندان است

بجنورد- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طرح‌های ناتمام فرهنگی و هنری به آیینه دق هنرمندان و مسئولان تبدیل شده و لازم است با همراهی مدیریت استان هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی سیدعباس صالحی عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: طرح‌های ناتمام و تأخیر در زمان بهره‌برداری از آنها می‌تواند ناامیدی را در میان مردم افزایش دهد؛ از این رو تکمیل این پروژه‌ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: طرح‌های ناتمام فرهنگی و هنری، آیینه دق هنرمندان و مسئولان است و لازم است با تلاش مجموعه مدیریت استان، این پروژه‌ها به نتیجه برسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به طرح‌های در حال اجرا در خراسان شمالی گفت: مجتمع فرهنگی و هنری در دست ساخت با زیربنای قابل‌توجه، نیازمند اعتبارات سنگین است که باید بخشی از آن از طریق برون‌سپاری و جذب سرمایه‌گذاران تأمین شود.

وی تصریح کرد: در سفر دولت به استان، اعتبارات مناسبی برای این پروژه در نظر گرفته شد و اقداماتی برای تسریع در روند تکمیل آن انجام شده، اما بهترین راهکار، ورود بخش خصوصی است تا این طرح‌های ناتمام از شرایط نفس‌گیر فعلی خارج شود.

صالحی اظهار کرد: تکمیل موزه فرهنگ معاصر، احداث ساختمان اداری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد هنرستان فرهنگ و هنر سه اقدام مهمی است که باید با همراهی مسئولان استان محقق شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ طرح نیمه‌تمام فرهنگی در کشور، افزود: خراسان شمالی به‌دلیل برخورداری از فرهنگ عمومی غنی، تنوع اقوام و حضور مشاهیر و مفاخر، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دارد.

