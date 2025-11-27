به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی سیدعباس صالحی عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: طرح‌های ناتمام و تأخیر در زمان بهره‌برداری از آنها می‌تواند ناامیدی را در میان مردم افزایش دهد؛ از این رو تکمیل این پروژه‌ها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: طرح‌های ناتمام فرهنگی و هنری، آیینه دق هنرمندان و مسئولان است و لازم است با تلاش مجموعه مدیریت استان، این پروژه‌ها به نتیجه برسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به طرح‌های در حال اجرا در خراسان شمالی گفت: مجتمع فرهنگی و هنری در دست ساخت با زیربنای قابل‌توجه، نیازمند اعتبارات سنگین است که باید بخشی از آن از طریق برون‌سپاری و جذب سرمایه‌گذاران تأمین شود.

وی تصریح کرد: در سفر دولت به استان، اعتبارات مناسبی برای این پروژه در نظر گرفته شد و اقداماتی برای تسریع در روند تکمیل آن انجام شده، اما بهترین راهکار، ورود بخش خصوصی است تا این طرح‌های ناتمام از شرایط نفس‌گیر فعلی خارج شود.

صالحی اظهار کرد: تکمیل موزه فرهنگ معاصر، احداث ساختمان اداری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد هنرستان فرهنگ و هنر سه اقدام مهمی است که باید با همراهی مسئولان استان محقق شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ طرح نیمه‌تمام فرهنگی در کشور، افزود: خراسان شمالی به‌دلیل برخورداری از فرهنگ عمومی غنی، تنوع اقوام و حضور مشاهیر و مفاخر، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دارد.