بازدید قائم مقام وزیر میراث فرهنگی از پروژه‌ های شهرستان بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی روز پنجشنبه با حضور در شهرستان بناب، از چند طرح عمرانی، مرمتی و زیرساختی حوزه گردشگری این شهرستان بازدید کرد.

در جریان این سفر، بازدید از روستای تاریخی صور و روستای توتاخانه به‌عنوان دو نقطه شاخص گردشگری شهرستان، در دستور کار قرار گرفت.

همچنین آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و مرمتی زیرساخت‌های گردشگری بناب مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

هدف از این بازدیدها، بررسی روند اجرای پروژه‌ها، شناسایی ظرفیت‌های جدید گردشگری و تسریع در تکمیل طرح‌های در دست اجرا عنوان شده است.

مسئولان شهرستان بناب همچنان پیگیر توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان در راستای رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه هستند.

در جریان این بازدید فرماندار. نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری استان و جمعی از مدیران وزارت میراث فرهنگی نیز حضور داشتند.