  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

بازدید قائم مقام وزیر میراث فرهنگی از پروژه‌ های شهرستان بناب

بازدید قائم مقام وزیر میراث فرهنگی از پروژه‌ های شهرستان بناب

بناب-قائم‌مقام وزیر میراث‌ فرهنگی و صنایع دستی از چند پروژه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بناب بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی روز پنجشنبه با حضور در شهرستان بناب، از چند طرح عمرانی، مرمتی و زیرساختی حوزه گردشگری این شهرستان بازدید کرد.

در جریان این سفر، بازدید از روستای تاریخی صور و روستای توتاخانه به‌عنوان دو نقطه شاخص گردشگری شهرستان، در دستور کار قرار گرفت.

همچنین آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و مرمتی زیرساخت‌های گردشگری بناب مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

هدف از این بازدیدها، بررسی روند اجرای پروژه‌ها، شناسایی ظرفیت‌های جدید گردشگری و تسریع در تکمیل طرح‌های در دست اجرا عنوان شده است.

مسئولان شهرستان بناب همچنان پیگیر توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان در راستای رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه هستند.

در جریان این بازدید فرماندار. نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری استان و جمعی از مدیران وزارت میراث فرهنگی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6670356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها