تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در دهستان رهدار رودان

رودان - شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در دهستان رهدار رودان به خاک سپرده شد.
