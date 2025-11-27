  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در دهستان رهدار رودان

تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در دهستان رهدار رودان

رودان - شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در دهستان رهدار رودان به خاک سپرده شد.

