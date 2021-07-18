شهید گمنام دفاع مقدس در یاسوج تشییع وخاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در مراسم تشییع این شهید گمنام گفت: بالاترین فضیلت در این عالم شهادت است.

امیر رئوف با بیان اینکه خدمت صادقانه و جهادی به مردم و حرکت در مسیر نورانی ولایت مطالبه جدی شهیدان از مسئولین است، گفت: امروز سازمان صدا سیما مفتخر است میزبان شهید عزیزی است که پیکر مطهرش پس از ۳۳ سال در منطقه عملیاتی جزیره مجنون تفحص شد.

رئوف اظهار داشت: این شهید گرانقدر، بر دستان مردم شهید پرور استان و در یکی از مراکز مهم فرهنگی و رسانه‌ای کشور آرام گرفت.

وی افزود: امروز به برکت خون مطهر شهیدان نظام اسلامی پس از ۴۳ سال حیات طیبه خود در برابر تهدیدات دشمن بیمه شده است و رمز پیروزی ما حرکت در مسیر نورانی شهیدان است.

رئوف اظهار داشت: شهدا امروز، از ما خدمت صادقانه به مردم و حرکت در مسیر ولایت فقیه را مطالبه می‌کنند.

وی تصریح کرد: ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ برای همکاران من در رسانه ملی و صدا و سیمای استان روزی ماندگار و خاطره انگیز شد و امروز این شهید عزیز همچون مولا و مقتدایش امام حسین علیه السلام برای اهالی رسانه چراغ هدایتی است که راه را گم نکنیم و بیشتر بیندیشیم و با تولید برنامه‌های مؤثر نسبت به این شهدا و نظام اسلامی برآمده از خون شهیدان ادای دین کنیم.

آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج با تجلیل از این اقدام مهم فرهنگی صدا و سیما تیز گفت: این حال و هوای معنوی که این شهید والا مقام ایجاد کرد و دل‌های همه ما را آسمانی و کربلایی نمود یاد و خاطره دوران دفاع مقدس پر افتخار را یادآوری می‌کند.

وی ابراز داشت: این شهید آمده است به همه ما راه عزت، افتخار و سعادت را بیاموزد چرا که هرکس راه شهدا را رفت و در راه دفاع از ارزش‌های دینی قدم برداشت اینگونه عزیز می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویر احمد افزود: کسی که از ولایت و از انقلاب و از این سرزمین الهی دفاع کرد و در مقابل استکبار ایستاد خدا او را به عنوان شهید می‌پذیرد که بالاترین فضیلت در این عالم شهادت است.