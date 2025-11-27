  1. بین الملل
۱۰ هزار بار نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی پس از آتش‌بس

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اعلام کردند که رژیم صهیونیستی پس از برقراری آتش بس با لبنان بیش از ۱۰ هزار بار حریم هوایی و زمینی این کشور را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) هشدار دادند که ارتش رژیم اسرائیل همچنان مواضع خود را در داخل خاک لبنان حفظ می‌کند.

یونیفل همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰۰۰ بار حریم هوایی و زمینی لبنان را نقض کرده است.

این بیانیه یونیفل در حالی منتشر شده است که ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد که این رژیم از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (زمان آتش بس در لبنان) تقریباً ۱۲۰۰ عملیات در لبنان را به بهانه از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله انجام داده است.

