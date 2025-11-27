حق شناس: گیلان مقصدی مطمئن برای سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه پنجشنبه در دیداری با هیئت بازرگانی و سرمایهگذاری روسیه، بر ظرفیتهای بینظیر این استان برای توسعه همکاریهای مشترک اقتصادی تأکید کرد و گفت: گیلان بستری مطمئن برای سرمایهگذاری مشترک و توسعه مبادلات تجاری بین ایران و روسیه است.
حقشناس با اشاره به موقعیت راهبردی گیلان در کریدور شمال-جنوب، وجود بندر انزلی، مرز آستارا و پروژه راهآهن رشت-آستارا را از عوامل تقویتکننده جایگاه ترانزیتی این استان برشمرد.
وی گیلان را یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور خواند و افزود: تولیدات استراتژیکی مانند چای، برنج، بادامزمینی و کیوی، فرصتهای مناسبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و توسعه صادرات مشترک با روسیه فراهم کرده است.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیت جنگلها و صنایع وابسته به چوب، بر امکان توسعه واحدهای فرآوری چوب و صنایع مبلمان با رعایت ملاحظات زیستمحیطی تأکید کرد.
حقشناس پروژه راهآهن رشت-آستارا را یکی از پروژههای مهم و اثرگذار در حوزه تجارت با روسیه دانست و گفت: تکمیل این مسیر ریلی، زمان و هزینه حملونقل را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
در ادامه این دیدار، هیئت بازرگانی و سرمایهگذاری روسیه با ابراز علاقهمندی به بررسی طرحهای مشترک، گیلان را استانی دارای ظرفیتهای اقتصادی قابل اتکا توصیف کردند.
