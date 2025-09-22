به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس در دیدار با شاهین مصطفییف، معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، بر تسریع در تکمیل پروژه راهآهن رشت آستارا و توسعه مسیرهای زمینی و دریایی میان دو کشور تأکید کرد.
این دیدار در آغاز سفر رسمی هیئت عالیرتبه جمهوری آذربایجان به ایران برگزار شد.
استاندار گیلان با اشاره به موقعیت راهبردی استان در کریدور بینالمللی شمال جنوب، اظهار داشت: راهآهن رشت آستارا حلقهای حیاتی در اتصال ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه و اروپا است و بهرهبرداری از این پروژه، ظرفیتهای تجاری و ترانزیتی منطقه را متحول خواهد ساخت.
حقشناس همچنین به دیدار خود با مقامات روسیه در سفر هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در این دیدار بر ضرورت تکمیل کریدور شمال جنوب و راهآهن رشت آستارا تأکید شد. این پروژه، مطالبه مشترک ایران، آذربایجان و روسیه است و تحقق آن میتواند ظرفیتهای ترانزیتی سه کشور را در سطح منطقهای و جهانی ارتقا دهد.
شاهین مصطفییف نیز عزم دولت جمهوری آذربایجان را برای تسریع در اجرای این پروژهها اعلام کرد و همکاریهای زیرساختی دو کشور را عامل مهمی در تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو طرف دانست.
پروژه راهآهن رشت آستارا که به عنوان بخشی کلیدی از کریدور شمال جنوب شناخته میشود، سالهاست در دستور کار ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد و با تکمیل آن، ایران از طریق گیلان به آذربایجان و روسیه متصل خواهد شد.
این طرح نه تنها مسیر حمل و نقل بینالمللی را کوتاهتر میکند، بلکه جایگاه گیلان را به عنوان گره ترانزیتی منطقه بیش از پیش ارتقا خواهد داد.
این دیدار در چارچوب گفتگوهای دوجانبه ایران و آذربایجان برگزار شد و فرصتی برای بررسی آخرین تحولات همکاریها و راهکارهای گسترش روابط اقتصادی و حمل و نقل منطقهای بود.
