حق شناس: پرواز مستقیم رشت- آستاراخان از ۶ مهر برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و برنامهریزی استان گیلان با ارائه گزارشی از دستاوردهای سفر وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این سفر اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد که از جمله میتوان کلنگزنی مدرسه، بازدید از پروژههای عمرانی، راه آهن رشت آستارا، پروژه مسکن ملی و تکمیل باند فرودگاه و بررسی پروژههای حملونقل و مسکن اشاره کرد.
استاندار گیلان در ادامه پروژه راهآهن ۱۶۲ کیلومتری رشت – آستارا را مهمترین طرح ملی در استان اعلام کرد و افزود: این پروژه باید با سرعتی معادل سه کیلومتر در هفته پیش برود.
حق شناس با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر راه آهن رشت آستارا آمادهسازی شده و مجموعههای اجرایی استان با جدیت در حال پیگیری هستند، گفت: توسعه فرودگاه رشت و افزایش پروازهای بینالمللی در این فرودگاه نیز انجام میشود.
وی با اشاره به ظرفیت فرودگاه رشت اظهار کرد: این فرودگاه میتواند بخشهایی از استانهای گیلان، مازندران، زنجان و قزوین را پوشش دهد.
نماینده عالی دولت در گیلان گفت: از ششم مهرماه پرواز مستقیم به آستاراخان روسیه برقرار خواهد شد و این مسیر میتواند جایگزین مناسبی برای پروازهای بینالمللی از فرودگاه امام خمینی باشد.
چالشهای ترافیکی و گلوگاههای جادهای
استاندار با اشاره به حجم بالای تردد در جادههای استان گیلان گفت: فقط در یک روز از هفته گذشته بیش از ۱۶۰ هزار خودرو وارد استان شد.
حق شناس تاکید کرد: گلوگاههایی مانند ۸.۵ کیلومتر در منجیل و رینگ شهری رشت نیازمند اصلاح و توسعه هستند.
وی با تأکید بر موقعیت ویژه شهرستان آستارا گفت: آستارا تنها شهرستانی است که دارای سه مرز ریلی، زمینی و دریایی است و باید از این ظرفیت چندوجهی در حملونقل ترکیبی بهرهبرداری کامل شود و بار ترانزیتی از روسیه به ترکیه و ارمنستان از طریق این مسیر در حال شکلگیری است.
پیشرفت در حوزه مسکن و سلامت
استاندار گیلان با اشاره به مشکلات زمینهای باتلاقی در برخی مناطق استان برای اجرای پروژههای مسکن خواستار حمایت بیشتر بانک مسکن شد.
حق شناس با اشاره به بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی در استان گفت: افتتاح این بیمارستان نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی خواهد داشت.
استاندار گیلان در پایان ضمن تشکر از وزیر راه و شهرسازی، معاونین و مدیران حاضر در جلسه، ابراز امیدواری کرد: با ادامه این همکاریها، تحولات زیرساختی گستردهای در استان گیلان رقم بخورد.
