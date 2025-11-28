به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، به گفته وزارت بهداشت غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ شهید (۵ نفر جدید و ۹ نفر که از زیر آوار بیرون کشیده شدند) به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا کنون، ۳۵۲ نفر شهید، ۸۹۶ نفر زخمی و ۶۰۵ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند. همچنین مجموع قربانیان جنگ از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۶۹ هزار و ۷۹۹ شهید و۱۷۰ هزار و ۹۷۲ زخمی رسیده است.

در گزارش روزانه وزارت بهداشت غزه تأکید شده است که شماری از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و دفاع مدنی به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

بحران سوخت و توقف خدمات دفاع مدنی

دستگاه دفاع مدنی غزه اعلام کرد که هفته‌هاست با کمبود شدید سوخت برای راه‌اندازی تجهیزات باقی‌مانده خود مواجه است. این نهاد گفت با وجود درخواست‌های مکرر، دفتر پروژه‌های خدماتی سازمان ملل (UNOPS) همچنان مقرراتی محدودکننده را اعمال می‌کند که مانع رسیدن سوخت کافی به آن‌ها می‌شود.

بنا به اعلام دفاع مدنی غزه، ۵۰ درصد خدمات این نهاد عملاً متوقف شده و همین امر جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده است. این نهاد UNOPS را مسئول کامل هرگونه تأخیر یا خسارت جانی ناشی از توقف خدمات دانست و خواستار رفع فوری همه محدودیت‌ها و تأمین کامل سوخت مورد نیاز شد.