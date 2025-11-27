به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که آمارهای حقوقی که بیانگر شهادت ۹۴ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه است، از اسلوب جنایتکارانه سیستماتیکی پرده برمی‌دارد که زندان‌ها را به میدان کشتار مستقیم برای نابودی فرزندان ملت فلسطین تبدیل کرده است.

این جنبش افزود که حماس نسبت به تجاوزات و اقدامات غیرانسانی علیه اسرای قهرمان فلسطینی که روایت‌های زنده و گزارش‌های حقوقی موثق از آن پرده می‌دارد و شامل ضرب و جرح شدید، شکنجه با آب داغ، حمله با سگ‌های پلیسی و تجاوزات جنسی است، هشدار می‌دهد. این تجاوزات جنایت جنگی تمام عیار طبق احکام حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و پرده از ماهیت خونریز دشمن صهیونیستی که نظام شکنجه را بر خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی در پیش گرفته، برمی‌دارد.

حماس اظهار داشت: ما تاکید می‌کنیم که ادامه سکوت بین‌المللی در قبال این سطح از شکنجه وحشیانه و عدم بازخواست سران رژیم اشغالگر که مستقیماً بر این جنایات نظارت دارند، به معنی چراغ سبز آشکار برای ادامه قتل و کشتار در داخل سلول‌ها و زندان‌ها است.

حماس در پایان کشورهای جهان، سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تمامی نهادهای حقوقی و آزادگان جهان را به تحرک فوری و به کار گیری تمامی ابزارهای فشار برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در حق اسرای فلسطینی و تضمین حقوق آنها که تمامی معاهدات و عرف‌های بین‌الملل آن را تضمین کرده، فراخواند.