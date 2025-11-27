  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

حماس: زندان‌های صهیونیست‌ها قتلگاه اسرای فلسطینی شده است

حماس: زندان‌های صهیونیست‌ها قتلگاه اسرای فلسطینی شده است

جنبش حماس اعلام کرد که شهادت ۹۴ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نشان دهنده جنایت‌های سیستماتیک علیه ملت فلسطین است و زندان‌ها را به عرصه‌ای برای کشتار فلسطینی‌ها تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که آمارهای حقوقی که بیانگر شهادت ۹۴ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه است، از اسلوب جنایتکارانه سیستماتیکی پرده برمی‌دارد که زندان‌ها را به میدان کشتار مستقیم برای نابودی فرزندان ملت فلسطین تبدیل کرده است.

این جنبش افزود که حماس نسبت به تجاوزات و اقدامات غیرانسانی علیه اسرای قهرمان فلسطینی که روایت‌های زنده و گزارش‌های حقوقی موثق از آن پرده می‌دارد و شامل ضرب و جرح شدید، شکنجه با آب داغ، حمله با سگ‌های پلیسی و تجاوزات جنسی است، هشدار می‌دهد. این تجاوزات جنایت جنگی تمام عیار طبق احکام حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و پرده از ماهیت خونریز دشمن صهیونیستی که نظام شکنجه را بر خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی در پیش گرفته، برمی‌دارد.

حماس اظهار داشت: ما تاکید می‌کنیم که ادامه سکوت بین‌المللی در قبال این سطح از شکنجه وحشیانه و عدم بازخواست سران رژیم اشغالگر که مستقیماً بر این جنایات نظارت دارند، به معنی چراغ سبز آشکار برای ادامه قتل و کشتار در داخل سلول‌ها و زندان‌ها است.

حماس در پایان کشورهای جهان، سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تمامی نهادهای حقوقی و آزادگان جهان را به تحرک فوری و به کار گیری تمامی ابزارهای فشار برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در حق اسرای فلسطینی و تضمین حقوق آنها که تمامی معاهدات و عرف‌های بین‌الملل آن را تضمین کرده، فراخواند.

کد خبر 6669978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها