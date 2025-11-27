به گزارش خبرگزار مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد که از زمان آتشبس در غزه، دستکم ۳۷۴ فلسطینی از جمله ۱۳۶ کودک در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
در ادامه گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است: مقامات رژیم اسرائیل به سیاستهای وحشیانه خود در غزه ادامه میدهند و ورود کمکها و خدمات اولیه را محدود میکنند.
این گزارش میافزاید: اسرائیل همچنان فلسطینیها را در نوار غزه در شرایطی برای زندگی قرار میدهد که برای نابودی آنها طراحی شده است.
سازمان عفو بین الملل هشدار داد که نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه متوقف نشده است و جهان نباید فریب بخورد.
نظر شما