  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

شهادت ۳۷۴ فلسطینی از جمله ۱۳۶ کودک در نوار غزه از زمان آتش‌بس

سازمان عفو بین الملل با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به سیاست‌های وحشیانه خود در غزه ادامه می‌دهد، اعلام کرد که از زمان آتش‌بس تا کنون ۳۷۴ فلسطینی از جمله ۱۳۶ کودک به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که از زمان آتش‌بس در غزه، دست‌کم ۳۷۴ فلسطینی از جمله ۱۳۶ کودک در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

در ادامه گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است: مقامات رژیم اسرائیل به سیاست‌های وحشیانه خود در غزه ادامه می‌دهند و ورود کمک‌ها و خدمات اولیه را محدود می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: اسرائیل همچنان فلسطینی‌ها را در نوار غزه در شرایطی برای زندگی قرار می‌دهد که برای نابودی آنها طراحی شده است.

سازمان عفو بین الملل هشدار داد که نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه متوقف نشده است و جهان نباید فریب بخورد.

