تکذیب فروش بنزین ۵ هزار تومانی در گچساران؛با کارت شخصی سوخت گیری کنید

سالار خشایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر هرگونه افزایش قیمت بنزین یا ابلاغ نرخ جدید را تکذیب و شایعه ارائه بنزین ۵ هزار تومانی در گچساران را رد کرد
وی ضمن تکذیب عرضه بنزین با نرخ جدید، اظهار کرد: هیچ دستور یا بخش نامهای در خصوص قیمت بنزین به استان ابلاغ نشده و حتی قیمت جدید و تاریخ اجرای آن مشخص نیست.
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد افزود: اگر قرار باشد نرخ جدیدی اعمال شود به صورت رسمی و از طریق سیستم الکترونیکی به جایگاهها اعلام میشود و دولت چیزی را از مردم پنهان نمیکند.
وی به حضور معمول خودروها در جایگاههای سوخت اشاره و تصریح کرد: هیچ تغییر نرخی در سطح استان صورت نگرفته است و افزایش غیر معمول صف خودروها در برخی جایگاهها گزارش نشده است.
۵۷ درصد مردم از کارت اضطراری سوخت در استان استفاده میکنند
خشایی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۷ درصد مردم از کارت اضطراری جایگاه استفاده میکنند، ادامه داد: این در حالی است که فقط ۴۳ درصد مردم از کارت شخصی خود بهره میبرند که از مردم درخواست داریم از کارت شخصی خود استفاده کنند و کارتهای اضطراری تنها توسط افرادی که واقعاً فاقد کارت هستند مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به محدودیتهای کارتهای اضطراری در جایگاهها، تاکید کرد: این کارتها هم از نظر سهمیه موجود و هم از نظر تعداد تراکنش برداشت محدودیت دارند و اگر هر یک از این محدودیتها تمام شود کارت به صورت روزانه غیرفعال و پاسخگوی نیاز افراد نیست.
مردم هنگام مراجعه به جایگاههای سوخت از کارت شخصی استفاده کنند
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: همه جایگاههای در سطح استان کارت اضطراری سوخت دارند اما این کارتها برای استفاده عمومی و دائم طراحی نشدهاند.
وی اضافه کرد: هیچ مشکلی در تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی نداریم و جایگاهها به میزان کافی سوخت در اختیار دارند لذا تنها انتظار ما این است که مردم برای سهولت در ارائه خدمات از کارت شخصی خود استفاده کنند.
نظر شما