  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده‌اند

کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده‌اند

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، با صدور اطلاعیه‌ای جمع آوری کارت‌های اضطراری سوخت از جایگاه‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، با صدور اطلاعیه‌ای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری سوخت از جایگاه‌ها را تکذیب و اعلام کرد: کارت‌های اضطراری بنزین موجود در جایگاه‌ها (کارت جایگاه) جمع‌آوری نشده‌اند و در حال حاضر نیز هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری آنها وجود ندارد.

لازم به ذکر است، کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای خودروهایی در نظر گرفته شده‌اند که به هر دلیل فاقد کارت سوخت شخصی هستند.

این شرکت از مالکان خودروها درخواست کرد برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در هنگام سوخت‌گیری به حتم از کارت سوخت شخصی خود استفاده نمایند تا کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها در شرایط خاص و برای خودروهای فاقد کارت سوخت، مورد استفاده قرار گیرند.

لازم به یادآوری است که با اتمام سهمیه نرخ اول، امکان استفاده از سهمیه نرخ دوم کارت‌های سوخت کماکان وجود دارد.

کد مطلب 6650300
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کارت ها جمع آوری نشده‌اند بلکه تعدادشان بسیار کم شده آمد و شرایط بسیار زجرآور شده!!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها