سالار خشایی، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بامداد شنبه همه جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان به صورت عادی در حال خدمات‌رسانی بدون وقفه به مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها ۵ هزار تومان است، افزود: کارت شخصی خودروها نیز مطابق روال قبل با سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و همچنین ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ ۳ هزار تومان در کارت‌های شخصی قابل استفاده است.

مدیر منطقه‌ای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت جایگاه‌های سوخت استان تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹ جایگاه عرضه بنزین در استان فعال است و هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تأمین و توزیع سوخت وجود ندارد.

وی اضافه کرد: همه جایگاه‌ها مجهز به کارت اضطراری هستند و این کارت‌ها به میزان کافی در اختیار جایگاه‌داران قرار دارد تا در صورت نیاز، خدمات‌رسانی به مردم بدون مشکل انجام شود.