به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح جمعه در بیست و هشتمین یادواره شهدای کلاته رودبار دامغان با بیان اینکه تورم، گرانی و تأمین معیشت مردم را دچار مشکلات بسیاری کرده است، ابراز داشت: راه عبور از چالش‌های اقتصادی کار بی منت و شبانه روزی مدیران است.

وی با بیان اینکه صندلی مدیران امانت مردم است، افزود: مهمترین وظیفه یک مدیر و مسئول پاسخگویی در قبال مشکلات توأم با فروتنی است.

استاندار سمنان بابیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید خدمت به مردم را در رأس اولویت خود قرار دهند، ابراز داشت: نباید فراموش کرد که امنیت امروز را مرهون خون شهدا هستیم لذا باید کار این عزیزان به عنوان ستون عزت کشور به موقت انجام شود.

کولیوند با تاکید بر اینکه مدیران باید خادم مردم و نه صاحب منصب باشند، تصریح کرد: به این معنا که مدیران نباید پشت عنوان و جایگاه خود پنهان شوند.

وی با بیان اینکه خدمت صادقانه و رسیدگی به مشکلات مردم وظیفه قطعی هر مدیر و مسئولی در استان سمنان است، افزود: انتظار می‌رود تا مدیران مشکلات مردم را بدون منت و با رویکرد خدمتگزاری برطرف کنند.