شهرستان گراش احتیاج به مدیرپروازی ندارد/استفاده از جوانان توانمند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید غلام‌پور بعد از ظهر شنبه در جمع مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی گراش با بیان اینکه خدمت بی منت به مردم وظیفه همه مسئولان است، اظهار داشت: خوشبختانه زمینه کار و تلاش مضاعف در گراش فراهم است و همه ظرفیت‌ها باید برای خدمت به مردم بسیج شود، مردم اگر انگیزه خدمت در مسئولین ببینند کاستی ها را تحمل کنند.

وی با انتقاد از نبود برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان گفت: متاسفانه تعدادی از مدیران نسبت به این موضوع اعتنایی ندارند و لازم است مدیران شهرستانی مقیم شهرستان باشند و نباید مدیر پروازی در گراش داشته باشیم.

فرماندار گراش بر لزوم استمرار ارائه خدمات و تلاش شبانه روزی از سوی مسئولین دستگاه‌های اجرایی شهرستان تا آخرین روز مسئولیت تاکید کرد و افزود: مسئولان همیشه در هر زمان و مکان که هستند باید پاسخگوی مردم باشند.

او بیان داشت: تعییر دولت و نقل و انتقالات مدیران نباید مانع خدمت به مردم شود، بلکه مدیران باید این فضا را قدر بدانند و تا دقیقه ۹۰ و حتی در وقت اضافه به خدمتگزاری مشغول باشند و انگیزه خود را از دست ندهند.

غلام پور متذکر شد: بنده به عنوان یک خدمتگذار تا آخرین ثانیه خدمت و مسئولیت در این شهرستان مطالبه خدمت رسانی را به مردم دارم. این مقام مسئول ادامه داد: مردم از وضعیت موجود گلایه دارند و حتی اگر یک ساعت دیگر به حضور و خدمتم در گراش مانده باشد معتقدم که کم کاری پسندیده این مردم نیست.

نماینده دولت در شهرستان گراش با بیان اینکه رعایت نظم و انضباط اداری زمینه خدمت رسانی موثرتر را فراهم می‌کند، گفت: مدیران در جهت خدمت رسانی به مردم وقت خود را معطوف به ساعت کاری نکنند و در صورت ماموریت یا مرخصی نیاز است اطلاع رسانی کنند. با توجه به اینکه فاصله آخرین روستا با مرکز شهرستان قریب ۱۵۰ کیلومتر است نیازکه از قبل به مردم اطلاع رسانی شود تا اهالی روستاها با شرایط اقتصادی امروز و هزینه های رفت و امد برای دیدن یک مدیر در شهرستان بلاتکلیف و سردرگم نشوند.

غلام‌پور با تاکید بر حضور بی واسطه مسئولان در بین مردم، برنامه ها و نماز جمعه تاکید کرد و افزود: ظرفیت نماز جمعه شرایط خوبی برای ارائه خدمات نظام در طول ۴۰ سال گذشته به مردم و حضور در کنار مردم و شنیدن درد و دل های انها را فراهم کرده است باید کاری کنیم تا مردم احساس کنند که مسئولین در مشکلات، کنار آنها هستند و از پمپاژ ناامیدی که خواست دشمنان نظام است، جلوگیری کنیم.

وی با انتقاد از برخی پاس کاری‌های مدیران در حل مشکلات مردم، افزود: نباید به هیچ وجه مشکلات مردم در بین ادارات و نهادها پاس کاری شود بلکه لازم است ارتباطات بین دستگاه‌ها برای رفع مشکلات جامعه تقویت شود. هر کس نمی‌تواند کار کند می‌تواند اعلام کند و قطعاً از جوانان توانمند و با انگیزه در امور مدیریتی شهرستان استفاده می‌کنیم.

رئیس شورای اداری شهرستان گراش با تاکید بر اینکه با مدیران ضعیف تعارف ندارم، گفت: در مسیر برخورد با مدیران ضعیف ذره‌ای کوتاه نمی‌آیم و از حضور مدیر سست و بی انگیزه پوزش می‌طلبیم و قطعاً از جوانان توانمند و با انگیزه در امور مدیریتی شهرستان استفاده خواهد شد.

فرماندار گراش با تقدیر از پای کار بودن برخی از مدیران و مسئولین شهرستان گفت: فلسفه وجودی مدیران، خدمت بی منت به مردم است و مدیران باانگیزه و پای‌کار حمایت می‌شوند چرا که زمینه رضایت مندی مردم افزایش خواهد یافت.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد و برخورد برخی مدیران در ستاد بحران و بارش‌های شدید ۱۲ دی ماه، افزود: گاهی عدم توجه یک مدیر باعث می‌شود کار و تلاش جهادی مدیر دیگری‌ام زیر سوال برود که این شایسه مردم و نظام اسلامی نیست در کنار این دغدغه و دلخوری خوشبختانه در این شهرستان مدیرانی نیز که تمام وقت در خدمت مردم هستند و با انگیزه ارائه خدمات می‌کنند وجود دارند.

غلام‌پور تقویت زیرساخت‌ها و افزایش امکانات ادارات و نهادهای شهرستان را یکی دیگر از دغدغه‌ها خود عنوان کرد و افزود: در کنار کارهای بسیار ارزشمندی که در شهرستان انجام شده است متاسفانه نیازها وکمبودهای نیز وجود دارد که نیاز است رفع شود.