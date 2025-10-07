به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه مشکلات بازار با شعار و جلسات حل نمی شود، ابراز داشت: رفع این چالش ها باید به صورت ملموس با کنترل قیمت ها و جلوگیری از التهاب بازار دیده شود.

وی با بیان اینکه نتیجه اقدامات میدانی و ملموس در قیمت کالاهای اساسی اعتماد آفرین است، افزود: با صرف گزارش های کاغذی نمی توان به نتایج مطلوب در بازار رسید.

استاندار سمنان بابیان اینکه مدیران حتما باید در جلسات شرکت و مصوبات را اجرایی کنند، ابراز داشت: قطعا با مدیران کم کار که در میدان حضور ندارند، برخورد می شود.

کولیوند با بیان اینکه تعلل در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار بی اعتنایی به حقوق مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود مدیران با تصمیم سریع، هماهنگی دقیق و نظارت مستمر بازار را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه ستاد تنظیم بازار به هم افزایی در بین دستگاه های اجرایی نیاز است، افزود: کوتاهی در این حلقه موجب اخبار در بازار و نارضایتی مردم می شود لذا فرمانداران باید این وضعیت را به دقت رصد و گزارش دهند.