پیش بینی وضعیت آب و هوایی استان هرمزگان در روز جمعه ۷ آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در سواحل و جزایر هوا همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

دریا نسبتاً آرام و شرایط برای ترددهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود. در ساعات بعدازظهر در فراساحل جزایر غربی استان (جزایر کیش و لاوان) وزش بادهای غربی پیش بینی می‌شود و وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد.

این شرایط جوی و دریایی تا اوایل هفته آینده در استان مورد انتظار است.

به لحاظ دمایی در این مدت، ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، از یکشنبه ۹ آذر کاهش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.