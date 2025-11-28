برنامه ریزی ۱۰ همتی برای نوسازی خطوط توزیع و انتقال برق در سال جاری

مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فرسودگی شبکه انتقال اظهار کرد: نزدیک به یک سوم از تأسیسات صنعت برق از عمر مفیدشان گذشته اما کمتر از ۱۰ درصد شبکه دچار فرسودگی شده است زیرا به اینها رسیدگی می‌شود و تعمیر و نگهداری دارند و در نهایت نوسازی می‌شوند به همین علت می‌توان گفت کمتر از ۱۰ درصد شبکه برق فرسوده است و نیاز به اصلاح و باز سازی دارد.

وی ادامه داد: هدر رفت برق این میزان از فرسودگی نزدیک به رنج سایر خطوط شبکه است اما ایرادی که به آن وارد است بخشی که دچار فرسودگی شده‌اند باعث ایجاد حادثه در شبکه و قطعی برق می‌شوند که از این جهت باید مورد برسی قرار بگیرد.

مدیر عامل توانیر در رابطه با میزان بودجه مورد نیاز برای بازسازی خطوط فرسوده شبکه انتقال برق گفت: برای بازسازی این میزان از فرسودگی برای امسال ۵ همت را برنامه‌ریزی کردیم که صرف حساب بهینه سازی شبکه‌های انتقال فوق توزیع شود و تقریباً همین مقدار هم در بخش توزیع سرمایه گذاری می‌شود.