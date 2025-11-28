به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال احمد گروژنی و روبین کازان در هفته شانزدهم لیگ روسیه رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود روبین کازان خاتمه یافت. محمدمهدی زارع مدافع فصل گذشته گل گهر سیرجان که در ابتدای فصل جاری به تیم احمد گروژنی پیوسته است پس از مدت‌ها دوری از ترکیب این تیم در دیدار با روبین کازان از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت و عملکرد قابل قبولی داشت.

زارع در گفتگو با سایت «vesti۰۹۵» روسیه در خصوص شرایط خود و همچنین دیدار با روبین کازان گفت: نمی‌توانم بگویم که برای پیروزی کم آوردیم. تا قبل از اینکه گل دریافت کنیم، بازی خوبی ارائه دادیم و تنها کمی توپ ما را غافلگیر کرد. این اتفاق خارج از روند طبیعی بازی نبود.

او ادامه داد: من در فرم خوبی هستم و از اعتمادی که مربی به من نشان داد خوشحالم. نتیجه بازی ناامیدکننده بود، اما نباید دست از تلاش برداریم. هنوز فرصت گرفتن امتیازهای خود را داریم.

زارع افزود: در بازی‌های اخیر، به دلیل اشتباهات خودمان گل دریافت کردیم و امتیاز از دست دادیم، اما روی رفع این مشکلات کار می‌کنیم. از لحاظ کیفی هم شرایط خوبی داریم و هیچ تیمی بهتر از ما نیست فقط ما با بدشانسی مواجه شده ایم.