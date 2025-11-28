  1. هنر
  2. تئاتر
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

نمایش و تحلیل فیلم‌تئاتر «شِرِک موزیکال» در سینماتک خانه هنرمندان

پنجاه و یکمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص، با نمایش فیلم‌تئاتر «شِرِک موزیکال به کارگردانی مایکل جان وارن در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و یکمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص، با نمایش فیلم‌تئاتر «شِرِک موزیکال» (۲۰۱۳) بر اساس متن نمایشنامه دیوید لیندسی-آبیر و ویلیام استیگ به کارگردانی مایکل جان وارن، دومین برنامه از بسته «چهره در نقاب؛ بازی و هویت» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

پس از نمایش این فیلم‌تئاتر، نشست نقد و بررسی آن با حضور فرزاد فره‌وشی منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: در این اقتباس خیره‌کننده برادوی از فیلم پرطرفدار «شِرِک»، بهترین افسانه‌ای که هرگز گفته نشده، به شیوه‌ای کاملاً جدید زنده می‌شود.

برایان دارسی جیمز، ساتون فاستر و کریستوفر سیبر در این اجرا روی صحنه رفتند.

نمایش و نشست تحلیلی این فیلم‌تئاتر، چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

کد خبر 6670635
علیرضا سعیدی

