بررسی توقیف و انتظار ۶ ساله اکران «قاتل و وحشی» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، برنامه «قاتل و وحشی» داستان توقیف فیلم حمید نعمت‌الله و انتظاری شش ساله را موسسه فرهنگی هنری حقوق هنر با همکاری خانه هنرمندان ایران، انجمن حقوق‌شناسی، گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه مطالعاتی بشیریه در قالب هشتمین پادکست زنده رادیو کارنگ برگزار می‌کند.

در این قسمت (به ترتیب حروف الفبا) ستاره اسکندری بازیگر فیلم و کارگردان سینما، پرویز جاهد منتقد و مدرس سینما و نیما حسنی‌نسب منتقد و مدرس سینما این ماجرا را از نگاه سینمایی بررسی می‌کنند.

همچنین مصطفی دری عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، شادی عظیم‌زاده عضو هیئت علمی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی کوهیان کارشناس ارشد حقوق ارتباطات و حقوقدان فرهنگ، هنر و رسانه توقیف این موضوع را از نگاه فقهی و حقوقی بررسی می‌کنند.

پادکست رادیو کارنگ با موضوع توقیف «قاتل و وحشی» با روایت رخشان بنی‌اعتماد، لیلا حاتمی، شهرام حقیقت‌دوست و لیلی رشیدی همراه است.

میزبان این برنامه وحید آگاه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری است.

برنامه «قاتل و وحشی» داستان توقیف فیلم حمید نعمت‌الله و انتظاری شش ساله، یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.