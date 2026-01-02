به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و چهارمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترهای شاخص، با نمایش فیلمتئاتر «مِدهآ» محصول سال ۲۰۱۴ به کارگردانی تونی کری کراکنل و رأس مکگیبن برگزار میشود. این فیلمتئاتر سومین برنامه از بسته «گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران است.
پس از نمایش این فیلمتئاتر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور زهرا مشتاق روزنامهنگار و منتقد تئاتر برگزار میشود.
در این اثر که بر اساس متن مشهور اوریپید نمایشنامهنویس یونانی نوشته شده، زنی به نام مدهآ پس از اینکه میفهمد همسر سابقش تصمیم به ازدواج مجدد گرفته و با انتخابهای ناممکنی روبهروست، به غم و اندوه گرفتار میشود.
در این اقتباس مهیج و عجیب از «مدهآ»، هلن مک کوری، دنی ساپانی، میشائلا کوئل، بن ویشاو، دیوید موریسی، میشل فیرلی و دیوید کالدر ایفای نقش کردند.
نمایش و نشست تحلیلی این فیلمتئاتر، چهارشنبه ۱۷ دی از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای حضور در این جلسه میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما