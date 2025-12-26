به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و سومین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص، با نمایش فیلم‌تئاتر «ژولیوس سزار» (۲۰۱۸) به کارگردانی تونی گرچ اسمیت، دومین برنامه از بسته‌ «گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

پس از نمایش این فیلم‌تئاتر، نشست نقد و بررسی آن با حضور فرزانه ابراهیم‌زاده روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

در این اثر، سزار با پیروزی به رم بازمی‌گردد و مردم برای جشن گرفتن از خانه‌هایشان بیرون می‌آیند. نخبگان تحصیل‌کرده که از محبوبیت این خودکامه نگران شده‌اند، برای سرنگونی او توطئه می‌کنند. پس از ترور او، جنگ داخلی در خیابان‌های رم شعله‌ور می‌شود.

در این فیلم‌تئاتر بن ویشاو، دیوید موریسی، میشل فیرلی، لیلا فرزاد، آژوا اندو، آبراهام پاپولا، دیوید کالدر، زاچاری هارت، کیت یانگ و ... ایفای نفش کردند.

نمایش و نشست تحلیلی این فیلم‌تئاتر، چهارشنبه ۱۰ دی از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.