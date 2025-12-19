  1. هنر
  2. تئاتر
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

نمایش و تحلیل «سالومه» در خانه هنرمندان ایران

نمایش و تحلیل «سالومه» در خانه هنرمندان ایران

نمایش و تحلیل فیلم‌تئاتر «سالومه» به کارگردانی آل پاچینو، ۳ دی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و دومین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص، با نمایش فیلم‌تئاتر «سالومه» (۲۰۱۳) به کارگردانی آل پاچینو، نخستین برنامه از بسته‌ «گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

پس از نمایش این فیلم‌تئاتر، نشست نقد و بررسی آن با حضور محمد نجاری استاد دانشگاه و منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

فیلم‌تئاتر «سالومه» با بازی آل پاچینو و جسیکا چستین یک فیلم تجربی شامل یک مستند آمیخته با اجرای دراماتیک بر اساس نمایشنامه اسکار وایلد به همین نام در سال ۱۸۹۱ است.

این نمایشنامه در یک پرده روایت انجیلی سالومه دخترخوانده هرود، والی یهودیه را بازگو می‌کند که در ازای رقص هفت چادر سرِ یوحنای معمدان را بر سینی از هرود درخواست می‌کند.

نمایش و نشست تحلیلی این فیلم‌تئاتر، چهارشنبه ۳ دی از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

کد خبر 6694542
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها