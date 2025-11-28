۷۵۰۰ بسته کاپوچینوی قاچاق در شاهرود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی صبح جمعه در بازدید ایستگاه ایست و بازرسی شاهرود با بیان اینکه یگان تکاوری هنگام گشت و کنترل محور متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: این موضوع کامیون عبوری بود.

وی با بیان اینکه خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد، افزود: در بازرسی هفت هزار و ۵۰۰ بسته کاپوچینو قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه این محموله خارجی فاقد مدارک معتبر قانونی گمرکی بود، ابراز داشت: کالای بدون مجوز قاچاق محسوب می‌شود.

شائینی با بیان اینکه هدف از کنترل و پایش محور پیشگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان داخل است، تصریح کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه با قاچاق کالا به شدت در شهرستان برخورد می‌شود، افزود: پرونده متخلف تشکیل و راننده به مراجع قضائی شاهرود معرفی شده است.