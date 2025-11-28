  1. استانها
  2. سمنان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

۷۵۰۰ بسته کاپوچینوی قاچاق در شاهرود کشف شد

۷۵۰۰ بسته کاپوچینوی قاچاق در شاهرود کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف هفت هزار و ۵۰۰ بسته نوشیدنی کاپوچینوی قاچاق در یک دستگاه کامیون عبوری خبر داد و گفت:راننده متخلف به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی صبح جمعه در بازدید ایستگاه ایست و بازرسی شاهرود با بیان اینکه یگان تکاوری هنگام گشت و کنترل محور متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: این موضوع کامیون عبوری بود.

وی با بیان اینکه خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد، افزود: در بازرسی هفت هزار و ۵۰۰ بسته کاپوچینو قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه این محموله خارجی فاقد مدارک معتبر قانونی گمرکی بود، ابراز داشت: کالای بدون مجوز قاچاق محسوب می‌شود.

شائینی با بیان اینکه هدف از کنترل و پایش محور پیشگیری از قاچاق کالا و حمایت از تولید کنندگان داخل است، تصریح کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه با قاچاق کالا به شدت در شهرستان برخورد می‌شود، افزود: پرونده متخلف تشکیل و راننده به مراجع قضائی شاهرود معرفی شده است.

کد خبر 6670637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها