کشف قرص قاچاق از خودروی عبوری در شاهرود؛ راننده دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق کالا با جدیت در شهرستان دنبال می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام حمایت از تولید داخل و حقوق مصرف کنندگان است.

وی با بیان اینکه محورهای مواصلاتی شهرستان تحت رصد پلیس قرار دارد، افزود: اجازه تردد و عبور محموله‌های قاچاق در حوزه استحفاظی داده نمی‌شود.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه مأموران ایست بازرسی به یک کامیونت عبوری مشکوک و آن را متوقف کردند، ابراز داشت: این خودرو از مشهد عازم پایتخت بود.

شائینی با بیان اینکه از خودرو بازرسی لازم به عمل آمد، تصریح کرد: هشت هزار انواع قرص و داروی قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال از این کامیونت کشف و ضبط شد.

وی از توقیف خودرو خبر داد و افزود: راننده دستگیر و پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود ارجاع داده شد.