۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

کشف قاچاق کاغذ دیواری در شاهرود؛ متخلف به تعزیرات معرفی شد

شاهرود- در عملیاتی ضربتی، مأموران پلیس شاهرود موفق به کشف محموله قاچاق کاغذ دیواری از یک خودروی عبوری شدند و فرمانده انتظامی این شهرستان از معرفی راننده متخلف به مرجع تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شاهرود با بیان اینکه کنترل عبور و مرور خودروها مستمر در ایست بازرسی‌ها انجام می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام پیشگیری از قاچاق کالا است.

وی با بیان اینکه مأموران هنگام انجام همین مأموریت ذاتی به یک کامیون مشکوک شدند، افزود: این کامیون حاوی خرده بار متوقف و از آن بازرسی شد.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه در بازرسی از خودرو هزار رول کاغذ دیواری خارجی قاچاق کشف و ضبط شد، ابراز داشت: این محموله فاقد هر گونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود.

شائینی در ادامه تصریح کرد: ارزش کالاهای کشفی طبق نظر کارشناسان امر پنج میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی از دستگیری راننده در این مأموریت خبر داد و افزود: پرونده این متخلف تشکیل و برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود معرفی شده است.

