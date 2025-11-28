  1. استانها
حکمی: بارش باران در خراسان رضوی پیش بینی شده است

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارش پراکنده باران از عصر ۱۱ آذرماه در برخی نقاط استان خراسان رضوی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: بارش پراکنده باران از عصر ۱۱ آذرماه در برخی نقاط استان آغاز می‌شود و تا چهارشنبه هفته آتی ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: تا روز دوشنبه هفته پیش رو شرایط جوی در خراسان رضوی پایدار است و این امر موجب افزایش و انباشت آلاینده‌های صنعتی و خودرویی می‌شود.

وی ادامه داد: این پایداری هوا به‌ویژه در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان از جمله مشهد، باعث تمرکز بیشتر آلاینده‌ها می‌شود.

حکمی اظهار کرد: از ساعات بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۱ آذر و نیز روز چهارشنبه شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی نقاط استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به شرایط دمایی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان زاوه با دمای منفی ۶ درجه و رشتخوار با ۲۰ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی افزود: دمای شهر مشهد نیز در این بازه زمانی بین منفی یک تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

