پایداری نسبی جو در خوزستان تا هفته آینده؛ کاهش دما و احتمال بارش ضعیف

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشبینی وضعیت جوی استان در روز هفتم آذرماه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است و در این ایام پدیده غالب، غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود.
وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت یکشنبه، بهویژه روز یکشنبه، در سواحل و مناطق جنوبی استان وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است. همچنین از روز دوشنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تغییرات دمایی گفت: طی فردا روند کاهش یک تا دو درجهای دما در سطح استان پیشبینی میشود.
سبزهزاری در ادامه به وضعیت دمایی شبانهروز گذشته اشاره کرد و بیان کرد: آبادان با دمای ۳۰.۵ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲.۹ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۶ و کمینه دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
