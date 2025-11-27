پایداری نسبی جو در خوزستان تا اوایل هفته آینده؛ کاهش دما و احتمال بارش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روز ششم آذرماه خبر داد و اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است و در این ایام پدیده غالب، غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان افزایش رطوبت و وقوع مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است. همچنین فردا کاهش دو تا سه درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تغییرات جوی روزهای آینده گفت: از روز دوشنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت.

سبزه‌زاری در ادامه به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و بیان داشت: آبادان با دمای ۲۹.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۸ و کمینه دمای ۱۰.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.