محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از تداوم جو نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان تا پایان هفته جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه پدیده غالب در این روزها غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود، افزود: با توجه به پایداری جو، انتظار می‌رود کیفیت هوا در برخی مناطق به‌ویژه در ساعات اولیه صبح کاهش یابد و شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

سبزه‌زاری درباره تغییرات دمایی نیز گفت: برای فردا کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اما تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما نخواهیم داشت.

وی همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه خبر داد و اظهار داشت: در روز دوشنبه، وزش باد در مناطق غربی و جنوب‌غربی استان به‌صورت متوسط خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در ادامه به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: شوش با دمای ۳۸.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۸.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز در این بازه زمانی بیشینه دمای ۳۶.۱ و کمینه دمای ۱۷.۸ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.