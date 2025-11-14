حسینی نسب: معیشت، مسکن و بهداشت و درمان سه مسئله اساسی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهر سلطانیه به وضعیت سه موضوع و دغدغه مهم مردم اشاره کرد و گفت: معیشت، مسکن و بهداشت و درمان سه مسئله اساسی مردم است.

وی با بیان اینکه در مسئله معیشت، بی ثباتی به حدی رسیده که برنج، گوشت و لبنیات به اوج گرانی رسیده است. برنج حدوداً چهار برابر افزایش قیمت داشته، سه ماه است گفته می‌شود، با واردات برنج می‌خواهند قیمت برنج را کاهش دهند، اما جز شعار هیچ اتفاقی بی فتاده است، افزود: کالا برگ هم فقط در فضای مجازی شنیده می‌شود، اما در واقعیت خبری نیست. رئیس جمهور ۱۶ شهریور در دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری گفت کالا برگ ماهانه پرداخت خواهد شد اما مهر که پرداخت نشد، آبان هم که دارد تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه لبنیات امسال دو بار گران شده و این هفته دوباره هر کیلو شیر از ۳۴ تومان به ۴۲ تومان و ماست از ۶۵ به ۸۰ و این هفته از ۸۰ به ۱۰۰ تومان رسیده است. در مسئله بهداشت و درمان هم هزینه ویزیت و دارو سرسام آور است و از بیمه هم فقط اسمش مانده است، ماهانه مردم سهم بیمه پرداخت می‌کنند، اما موقع کمک در مطلوب کمک نمی‌شود، گفت: سران سه قوه جلسه می‌گذارند، درباره گرانی و سختی معیشت مردم حرف می‌زنند، اما اقشار کم در آمد گرانی را لمس می‌کنند.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه البته بحران آب و کاهش شدید نزولات آسمانی هم در مسئله معیشت و اقتصاد بی تأثیر نیست. وقتی باران نیاید و رودها جاری نشود و سدها خشک شود، در معیشت و اقتصاد و زندگی روزمره هم اثر می‌گذارد، افزود: آنچه مهم است اینکه مسئولان باید تدبیر کنند، بن بست وجود ندارد. مسئولان برای حل مشکلات مسئولیت را قبول کرده‌اند نه برای بازخوانی مشکلات و خالی کردن دل مردم.

اصلاح الگوی مصرف در آب، کمک به عبور از بحران کم آبی است

حسینی نسب با بیان اینکه الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی، آرامش مردم است و در هر موضوع اجتماعی باید آرامش مردم حفظ شود. البته مردم هم باید رعایت کنند و بدانند که در بحران آب نقش آفرین هستند و اصلاح الگوی مصرف در آب، کمک به عبور از بحران کم آبی است، ادامه داد: دولت هم باید تدبیر و مدیریت کند. هم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در راستای بارور سازی ابرها استفاده کند. هم از ظرفیت فناوری هسته‌ای برای فعالسازی پروژه‌های آب شیرین کن استفاده کند.

امام جمعه سلطانیه با یادآوری ایام فاطمیه و با بیان اینکه قیام حضرت زهرا (س) برای دفاع از ولایت و امامت بود و پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) دو رکن امیرمومنان حضرت علی ع بودند، گفت: ولایت مداری، حق مداری و دفاع از حق و ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر مستکبران و صبر و مقاومت از درس‌های فاطمیه است. این ایام روزهای صبر و مقاومت مولا امیرمومنان است.

وی با گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان سال ۱۳۵۹، پس از دو مرحله عملیات مشترک سپاه و ارتش، از این عملیات یکی از موفق ترین عملیات دفاع مقدس نام برد و گفت: انقلاب اسلامی تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه پیروزی در دوران ۸ سال دفاع مقدس در برابر آمریکا و شرق و غرب که از حامیان صدام بودند، به نمایش گذاشت.

خطیب جمعه سلطانیه افزود: در جنگ ۱۲ روزه هم ۵۴ کشور و ۱۱۰ دستگاه اطلاعاتی با حمایت از رژیم صهیونیستی در صدد اشغال ایران اسلامی بودند که با ایستادگی نیروهای مسلح و مردم انقلابی و با فرماندهی مقام معظم رهبری شکست خوردند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس عراق و مشارکت بالای ۵۵ درصدی و افزایش ۱۲.۵ درصدی مردم در انتخابات گفت: پیروزی قاطع شیعیان و حامیان محور مقاومت یک پیروزی راهبردی برای دولت و ملت عراق است و شکستی بزرگ برای آمریکا و حامیان اوست.

حسینی نسب با گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و با تاکید بر مطالعه گفت: کتاب «غذای روح» است و «چنانچه مقوی باشد، روح را تقویت می‌کند.» مردمی که اهل کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت و هوشیاری، تفاوت می‌کنند با مردمی که با کتاب و مطبوعات انس نداشته باشند.