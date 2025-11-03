  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در زنجان اعلام شد

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در زنجان اعلام شد

زنجان- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف این استان را اعلام کرد.

‌راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زنجان از چهارراه امیرکبیر تا میدان انقلاب از ساعت ۰۹:۳۰ آغاز می‌شود و سخنران مراسم نیز امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، خواهد بود.

مردم شهرستان ابهر نیز از چهارراه امام حسین (ع) به سمت میدان آسیاب از ساعت ۱۰ صبح و مردم خرمدره نیز از میدان امام حسین (ع) تا چهارراه قائم (عج) در همان ساعت راهپیمایی خواهند کرد.

مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر قیدار از میدان شهدا تا میدان معلم (مزار مطهر شهدا) از ساعت ۱۰ و در شهرستان سلطانیه نیز از مقابل مسجد فاطمه الزهرا تا مزار شهدا از ساعت ۹:۳۰ تعیین شده است.

شهروندان طارمی نیز در شهر آببر از میدان امام علی (ع) تا مصلای نماز جمعه از ساعت ۱۰ صبح و مردم ماهنشان نیز از ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل مسجد ولی عصر (عج) تا مصلی امام خمینی (ره) خواهند کرد.

مسیر راهپیمایی این روز در شهر زرین آباد شهرستان ایجرود از مقابل سپاه ناحیه به سمت خیابان تربیت، جنب دبیرستان فاطمیه شهر زرین آباد ساعت ۹:۴۵ اعلام شده اشت.

کد مطلب 6643195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها