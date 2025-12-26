حسینی نسب: ملت ایران در یوم الله ۹ دی بر فتنه آمریکایی صهیونی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی گفت: بعد از فتنه سال ۸۸ و فتنه گری ۸ ماهه فتنه گران از خرداد تا دی، ملت انقلابی در ۹ دی همان سال همچون سیل خروشان به میدان آمدند و بساط فتنه را جمع کردند و لذا ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نام گرفت و یوم الله شد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه تاریخ انقلاب اسلامی مملو از یوم الله است. ۱۲ بهمن، ۲۲ بهمن، ۱۳ آبان، ۹ دی از ایام الله است. روزهایی هستند که اراده الهی این بود، ملت انقلابی با حرکت آگاهانه از فتنه ها و حوادث عبور کنند و دشمنان را ناکام گذاشتند، گفت: ۹ دی نیز یکی از این روزهاست که ملت انقلابی و با بصیرت ایستادند و نصرت خداوند هم نازل شد. پیام اصلی ۹ دی، «استقامت» پایِ حق بود.

وی با بیان اینکه ایام الله دیگر که نباید فراموش شود، ۴ تیر امسال است، افزود: در حماسه و یوم الله ۹ دی ۱۳۸۸ ملت ایران بر فتنه و جنگ نرم آمریکایی صهیونی پیروز شد، و در حماسه و یوم الله ۴ تیر ۱۴۰۴، با تحمیل مقتدرانه آتش‌بس به دشمن آمریکایی و صهیونی، در آزمون جنگ سخت و نظامی ۱۲ روزه سربلند و پیروز بیرون آمد.

حسینی نسب با بیان اینکه اراده مردم ستون اصلی شکل گیری هر دو حماسه بود و دشمن در هر دو حماسه از بصیرت مردم که مثل نورافکن مسیر را نشان می دهد، شکست خورد و البته نفش نیروهای مسلح هم بی بدیل است، ادامه داد: در فتنه ۸۸، نیروهای جان بر کف نظامی، انتظامی و بسیجی با بصیرت‌ورزی میدانی و مدیریت هوشمندانه، اجازه ندادند کشور به ناامنی فراگیر کشیده شود. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ۱۴۰۴ نیز، ارتش و سپاه با هماهنگی کامل و فرماندهی واحد، توانستند تهدید خارجی را مهار کنند. بسیج نیز در هر دو حماسه در میدان و صف مقدم بود.

امام جمعه سلطانیه با تاکید بر اینکه در میان همه عوامل اما، نقش رهبری حکیمانه امام خامنه ای از برجسته‌ترین وجوه مشترک این دو یوم‌الله است و همه این حوادث نشان می دهد سه ضلع رهبری حکیمانه، ملت بصیر و نیروهای مسلح مردمی می تواند دشمن را از خطای محاسباتی خود پشیمان کند، افزود: ولایت فقیه به عنوان ستون خیمه انقلاب همیشه پشتیبان و ضامن بقای انقلاب و ضامن آرامش جامعه و مردم بوده و هست.

وی به دیدارهای مختلف و متعدد مقام معظم رهبری پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار تأثیر گذار کشور از جمله بانوان و زنان، مداحان و شاعران، خانواده های شهدا، نخبگان و مسئولان، هم با تبیین هوشمندانه، روحیه عمومی را تقویت و از تحریف واقعیت ها جلوگیری کرد. از طرف دوم، به جامعه نسبت به ثبات کشور و تداوم کارکرد ساختارهای حکمرانی و زندگی اجتماعی اطمینان داد و از طرف سوم تمرکز خود را بر ستون های محکم، اصلی و بنیادین قرار داد تا فتح و پیروزی ترویج شود.

نخبگان با ایجاد بصیرت جمعی نقشه دشمنان را خنثی کنند.

خطیب جمعه سلطانیه ادامه داد: اکنون نیز نخبگان باید در حالی که دشمن بعد از شکست نظامی، در عرصه فرهنگی و شناختی آرایش جنگی گرفته، با جهاد تبیین و روشنگری، دید و فکر جامعه را در برابر جنگ شناختی تقویت کنند و با ایجاد بصیرت جمعی نقشه دشمنان را خنثی کنند.

حسینی نسب به تشریح تفاوت تورم و گرانی پرداخت و گفت: تورم به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات است. یک ماشین را تصور کنید. این ماشین یک وقت با سرعت ۲۰ کیلومتر می رود، یک وقت با سرعت ۵۰ کیلومتر، یک وقت ۱۰۰ کیلومتر، یک وقت ۱۲۰ کیلومتر، در هر حالت ماشین متوقف نشده بلکه سرعت آن کم و زیاد شده و گرانی نیز به معنای کاهش توان خرید مردم است.

خطیب جمعه سلطانیه ادامه داد: اصل تورم هم مثل حرکت ماشین باید باشد و اگر اصلاً تورم نباشد، شرکت ها، تولید کننده، سرمایه گذار، کسبه به مشکل می افتند، ولی اگر تورم زیاد باشد، معیشت و زندگی مردم سخت می شود، الان سرعت تورم خیلی زیاد است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه تورم شاخصی آماری از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، اما گرانی تجربه‌ای معیشتی و توزیعی است. ممکن است تورم کاهش یابد، اما گرانی همچنان احساس شود؛ زیرا قیمت‌ها پایین نمی‌آیند، افزود: تا گرانی در زندگی مردم حس شود، مردم کاهش تورم را لمس نمی کنند. مردم با «قدرت خرید» زندگی می‌کنند، نه با «نرخ‌های آماری». لذا مجلس و دولت باید با تصمیم کارشناسی سرعت ماشین تورم را کم کنند.

وی با بیان اینکه یکی از اعمال بسیار با فضیلت ماه رجب، اعتکاف است، گفت: اعتکاف فرصتی است برای خلوت با معبود و پالایش روح از هرگونه آلودگی. معتکفان سه روز در مسجد که حتی نشستن در آن بهتر از نشستن در بهشت است می مانند و زمزمه‌های دعا و مناجات سر می‌دهند و با اشک‌های توبه، جان خود را صفا می دهند.

اماجمعه سلطانیه با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امام جواد الائمه (ع) به روایتی از آن حضرت اشاره کرد که می فرماید نعمتی که سپاسگزاری نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نشود، گفت: اگر انسان شکر نعمت را بجا نیاورد انسان دچار غفلت از خداوند می شود و از طرفی شکر نعمت، موجب تداوم نعمت می شود.

حسینی نسب گفت: یکی از نعمت هایی باید شکر آن را بجا آوریم و سجده شکر کنیم. نزول رحمت الهی و باران و برف است. از خدای رزاق و منان و رحمان باید در برابر این نعمت سپاسگزار باشیم تا رحمت و فضلش تداوم داشته باشد.