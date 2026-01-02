حسینی نسب: سردار سلیمانی در تقویت نظامی جبهه مقاومت نقش اساسی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه با توصیه به تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت، در خطبه اول نماز جمعه به تشریح فضائل امیرمومنان حضرت علی (ع) از جمله ولادت در کعبه پرداخت و گفت: راز ولادت حضرت علی (ع) در درون خانه خدا این است که بدانیم قلب خانه خدا و توحید را ولایت و امامت حضرت امیرالمؤمنین (ع) تشکیل می‌دهد و توحید بدون اعتقاد به امامت و بدون حب اهلبیت نتیجه‌ای ندارد و حضرت علی (ع) هم مثل کعبه کانون هدایت است.

حجت الاسلام حسینی نسب امام جمعه شهرستان سلطانیه در خطبه دوم نماز جمعه با قدرشناسی از برگزاری اولین یادواره شهدای اصناف شهرستان سلطانیه گفت: اصناف و کسبه علاوه بر برگزاری یادواره، دو کار ارزشمند هم انجام دادند که مشارکت در بازسازی عتبات عالیات از طریق اهدای ۷ قطعه کاشی به نیابت از ۷ شهید والامقام بسیج اصناف شهرستان سلطانیه و کمک به آزادی یک زندانی محکوم مالی با پرداخت بدهی وی و فراهم‌سازی زمینه بازگشت ایشان به آغوش گرم خانواده که خیلی ارزشمند است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه شهدای اصناف اعتبار بازار و افتخار اصناف هستند، افزود: اصناف و کسبه همیشه در خدمت اسلام و انقلاب بوده‌اند و در همه‌ی میدان‌های انقلاب نیز حضور داشته‌اند. در دوران مبارزات انقلاب، در دوران دفاع مقدس، در مأیوس کردن دشمنان. حقیقتاً بصیرت مثال زدنی اصناف در این روزها نیز که نقشه دشمن را می‌دانند و دشمن را ناکام می‌گذارند، قابل تحسین است و ان شاءالله مسئولان نیز با تلاش مضاعف مشکلات این قشر زحمتکش را برطرف خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دشمن بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه و شکست در حمله نظامی، اغتشاش آفرینی را در دستور کار قرار داده و می‌خواهد از ناآرامی‌ها برای جنگ مجدد استفاده کند، گفت: حضور برخی افراد غیربازاری در تجمعات که اصلاً دغدغه و مطالبه اقتصادی ندارند، نشانگر این است دشمن در پشت صحنه قرار دارد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه دولت در راستای حل مشکلات اهتمام جدی دارد که چند نمونه آن را در دو روز گذشته اعلام کردند از جمله معافیت مالیاتی با هدف کاهش بار هزینه‌ای اصناف و همچنین تاکید بر حمایت از معیشت با تداوم کالابرگ، ادامه داد: تداوم خدمت رسانی دولت در جامعه قطعاً در آرامش ممکن خواهد بود و بی تردید ناآرامی بر دارایی و کسب و کار کسبه و اصناف تأثیر خواهد داشت.

وحدت، مقاومت و معنویت و تبعیت از ولایت سلاح ما در برابر دشمنان است

حسینی نسب گفت: وحدت، مقاومت و معنویت و تبعیت از ولایت سلاح ما در برابر دشمنان است و قطعاً ملت با بصیرت دشمنان را مأیوس خواهند کرد و آمریکا و اسرائیل شکست خواهند خورد.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت علی (ع) و با بیان اینکه حضرت امیرمومنان (ع) هم پدر ائمه معصومین است و هم پدر امت، گفت: آن حضرت پدر امت است زیرا معمار شخصیت و معمار اخلاق اجتماعی است که جامعه را تربیت و با کرامت نفس جامعه پردازی می‌کند.

وی با بیان اینکه قرآن و روایات به نیکی به والدین سفارش می‌کنند و رضایت خدا و پیامبر در رضایت والدین است و باید وظایفی که نسبت به آنها وظایف داریم را انجام دهیم، گفت: پدر و مادر بهشت و جهنم انسان هستند و نیکی به والدین بزرگترینِ واجبات است.

خطیب جمعه سلطانیه به ایام اعتکاف اشاره کرد و با بیان اینکه ماه رجب یکی از ماه‌های پر فضیلت سال و ماه بهره مندی بندگان از رحمت الهی است، گفت: در قیامت کسانی که ماه رجب را گرامی داشتند و از فضائل آن بهره بردند، با نام مخصوص آنان را صدا می‌زنند، «أین الرّجبیّون» و یکی از اعمال ماه رجب، اعتکاف است. همه نمی‌توانند معتکف شوند اما می‌توانند در افطاری معتکفین سهیم شوند.

حسینی نسب با گرامیداشت ۱۲ دی سالروز ارتحال علامه مصباح یزدی و ۱۳ دی سالروز ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا و شهادت او گفت: سردار شهید سلیمانی «مالک اشتر» و علامه مصباح یزدی «عمار» انقلاب بودند. هر دو سرباز ولایت و برادران ایمانی و انقلابی بودند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه سالروز شهادت سردار سلیمانی، روز مقاومت نامگذاری شده، گفت: سردار سلیمانی در تقویت نظامی جبهه مقاومت نقش اساسی داشت. علامه مصباح هم با سفر به لبنان و سخنرانی در جمع حزب الله، در تقویت فکری و معنوی حزب‌الله لبنان و جبهه مقاومت نقش اساسی و تأثیرگذار داشت.

وی وصیت نامه سردار سلیمانی را یادآور شد و گفت: وصیت حاج قاسم را فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی ایران حرم است. اگر این حرم آسیب ببیند دیگر حرم‌ها نخواهند ماند، و راه عاقبت بخیری تبعیت از ولایت فقیه است.

حسینی نسب با تسلیت سالروز وفات ام المصائب حضرت زینب کبری (س) گفت: عظمت شخصیت مبارک حضرت زینب کبری، فقط به‌خاطر این نیست که دختر امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما است، گفت: بالاترین عظمت حضرت زینب (س) بصیرت و تبعیت از امام زمان خود و صبر و استقامت است و برای این خاطر حضرت زینب (س) یک نمونه درخشان در تاریخ است.