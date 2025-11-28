به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته با یادآوری رشادتهای شهیدان هستهای کشور، شهیدان فخریزاده و شهریاری اظهار کرد: این شهیدان با خون پاک خود ایران را به قدرت بازدارنده تبدیل کردند و نشان دادند که میتوان هم دانشمند بود، هم متعهد، هم اهل معنویت و هم در خدمت مردم.
امام جمعه رامشیر با اشاره به دستاوردهای علمی و دفاعی کشور افزود: امروز جوانان ما میبینند که خونآورد فخریزادهها و شهریاریها چگونه به قدرتهایی مانند موشک فتاح و خیبرشکن تبدیل شده است و انگیزه آنان از مهاجرت به ماندن و ساختن کشور تغییر یافته است.
وی با بیان اینکه مقاومت ایران الگوی دیگر کشورها شده است، به سخنان نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا اشاره کرد و گفت: ایران با وجود ۴۵ سال تحریم، جنگ و فشارهای حداکثری نه تنها سقوط نکرد بلکه به قدرتی علمی و فناورانه تبدیل شد و امروز آمریکا به مذاکره التماس میکند.
حجتالاسلام و المسلمین هاشمی در ادامه با اشاره به وضعیت اوکراین و اعتماد این کشور به غرب، آن را نمونهای از شکست راهبردی دانست و تأکید کرد: هوشیاری ملت ایران در برابر فریب آمریکا حاصل بصیرت، خون شهدا و رهبری حکیمانه است و تنها راه حفظ عزت و استقلال، تکیه بر اراده و منابع داخلی است.
وی همچنین به مناسبت روز مجلس و سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس، اولویتهای راهبردی مجلس را در حوزههای اشتغال و معیشت مردم برشمرد و گفت: مجلس باید با تصویب قوانین کارآفرینانه موانع ایجاد شغل را بردارد و کنترل تورم و حمایت از دهکهای کمدرآمد را در صدر اولویتهای خود قرار دهد.
امام جمعه رامشیر در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نماینده مجلس منطقه اظهار کرد: مردم محروم این مناطق نیازمند توجه ویژه در حوزه درمان هستند و احداث درمانگاه تخصصی شبانهروزی باید با جدیت پیگیری شود. همچنین مشکل سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان روستاها باید هرچه سریعتر رفع شود.
وی در پایان با قدردانی از برگزاری باشکوه مراسم دهه فاطمیه گفت: جا دارد از تمامی سخنرانان، مداحان اهلبیت (ع)، مسئولان مواکب، مساجد، هیئتها و مردم که در برگزاری این مراسم نقشآفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
