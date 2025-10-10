هاشمی: «طوفان الاقصی» نقطه عطفی در تاریخ مقاومت فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با گرامیداشت دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» به بررسی ابعاد راهبردی این قیام پرداخت و گفت: این عملیات، نه آغاز جنگ، بلکه دفاعی مشروع در برابر ۷۵ سال اشغال، کشتار و تحقیر ملت فلسطین بود.

وی با طرح پرسشی چالش‌ برانگیز افزود: با وجود خسارت‌های سنگین، آیا قیام ملت فلسطین دستاوردی داشت؟ آیا اقدام حماس، با همه پیامدهایش، تصمیمی درست بود؟

امام جمعه رامشیر تأکید کرد: طوفان الاقصی، فریاد خاموش ملتی بود که عزت را از دل ذلت بیرون کشید. این قیام، مشروعیتی برگرفته از تاریخ ظلم دارد.

وی با اشاره به هزینه‌های مقاومت گفت: غزه سختی دید، اما خون شهدا هزینه نیست، افتخار است. این خون، بیداری امت اسلامی را رقم زد و راه آزادی قدس را هموار ساخت.

حجت‌الاسلام هاشمی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: شکست رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی، ترمیم‌ناپذیر است. امروز، یک سوم ساکنان یهودی خواهان مهاجرت‌اند و اکثریت آنان جوانان‌اند؛ این یعنی فروپاشی امید در درون دشمن.

وی با اشاره به دو سال جنگ تمام عیار با پشتیبانی غرب گفت: نه آزادی اسرا، نه نابودی حماس، نه کوچ مردم غزه؛ در نهایت، دشمن مجبور شد با همان حماسی مذاکره کند که قصد نابودی‌اش را داشت. این یعنی اعتراف آشکار به شکست.

امام جمعه رامشیر افزود: بزرگ‌ترین پیروزی طوفان الاقصی، بیرون از میدان نبرد رقم خورد. امروز، اسرائیل منفورترین رژیم و آزادی قدس محبوب‌ترین آرمان جهانی است.

وی در جمع‌بندی راهبردی خود گفت: طوفان الاقصی، نه فقط موازنه نظامی، بلکه موازنه معنوی و رسانه‌ای جهان را تغییر داد. فلسطین از یک مسئله منطقه‌ای به وجدان جهانی تبدیل شد.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، امام جمعه رامشیر با اشاره به مشکل زمین‌های وقفی شهرستان، خواستار پیگیری جدی از سوی مسئولان شد و گفت: وقفی بودن اراضی شهری موجب فرار سرمایه‌گذاران و رکود اقتصادی منطقه شده است.

وی افزود: کمبود امکانات درمانی، تعطیلی روند توسعه شهری و عدم تمایل پزشکان متخصص به سرمایه‌گذاری، از پیامدهای این وضعیت است.

راه‌حل پیشنهادی امام جمعه رامشیر، «تبدیل به احسن» زمین‌های وقفی از طریق فروش سه دانگ دیگر به مردم با قیمت متعارف و تخصیص درآمد حاصل برای کمک به ایتام و نیازمندان بود.

وی از مسئولان خواست تا از طریق دفتر مقام معظم رهبری و سازمان اوقاف کشور، نسبت به ابطال وقفیت اراضی غیرقابل استفاده (پلاک ۴۹) و اجرای توافق پیشین مبنی بر واگذاری زمین جایگزین اقدام کنند.