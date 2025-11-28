تصادف کوئیک و پژو در سنقر شش مجروح برجای گذاشت

سعید عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات یک حادثه رانندگی در محور سنقر به بیستون اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۲ عصر پنجشنبه ششم آذر، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC وقوع برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ و خودروی کوئیک را در محدوده روستای چشمهسهراب اعلام کرد.
وی ادامه داد: پس از دریافت این پیام، نجاتگران پایگاه ملهماس بدون لحظهای تأخیر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی را آغاز کردند. عمرانی افزود: این سانحه ۶ مصدوم برجا گذاشت که پس از انجام خدمات پیشبیمارستانی، توسط آمبولانسهای هلالاحمر و اورژانس برای درمان تکمیلی به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر سنقروکلیایی با تأکید بر اهمیت واکنش سریع نیروهای امدادی، از همکاری منسجم تیمهای عملیاتی در مدیریت حادثه قدردانی کرد.
نظر شما