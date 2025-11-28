  1. استانها
تصادف کوئیک و پژو در سنقر شش مجروح برجای گذاشت

کرمانشاه - رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سنقروکلیایی از مجروح شدن شش نفر در پی برخورد دو خودروی سواری در محور سنقر به بیستون خبر داد و گفت نیروهای امدادی بلافاصله در صحنه حاضر شدند.

سعید عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات یک حادثه رانندگی در محور سنقر به بیستون اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۲ عصر پنجشنبه ششم آذر، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC وقوع برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ و خودروی کوئیک را در محدوده روستای چشمه‌سهراب اعلام کرد.

وی ادامه داد: پس از دریافت این پیام، نجاتگران پایگاه مله‌ماس بدون لحظه‌ای تأخیر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی را آغاز کردند. عمرانی افزود: این سانحه ۶ مصدوم برجا گذاشت که پس از انجام خدمات پیش‌بیمارستانی، توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر و اورژانس برای درمان تکمیلی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر سنقروکلیایی با تأکید بر اهمیت واکنش سریع نیروهای امدادی، از همکاری منسجم تیم‌های عملیاتی در مدیریت حادثه قدردانی کرد.

