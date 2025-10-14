تصادف خودروی سواری در دامغان ۳ مصدوم برجای گذاشت

علی شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امروز سه شنبه، بروز یک حادثه برای خودروی سواری کوئیک در دامغان به اطلاع هلال احمر رسید، بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند تا به حادثه امداد رسانی کنند.

وی افزود: عوامل امدادی هلال احمر بعد از رسیدن به منطقه متوجه شدند که حادثه مذکور برخورد یک دستگاه خودروی کوئیک با تپه در کیلومتر ۱۰ جاده دامغان شاهرود است.

رئیس هلال احمر دامغان از عملیات امداد و نجات توسط تیم امداد و نجات پایگاه نعیم آباد خبر داد و گفت: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت.

شعبانی افزود: نجاتگران هلال احمر پس از رهاسازی، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.