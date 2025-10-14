  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

تصادف خودروی سواری در دامغان ۳ مصدوم برجای گذاشت

تصادف خودروی سواری در دامغان ۳ مصدوم برجای گذاشت

دامغان- رئیس هلال احمر دامغان از وقوع حادثه برای یک خودروی سواری در این شهرستان خبر داد و گفت: دراین حادثه سه نفر مصدوم شدند.

علی شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امروز سه شنبه، بروز یک حادثه برای خودروی سواری کوئیک در دامغان به اطلاع هلال احمر رسید، بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند تا به حادثه امداد رسانی کنند.

وی افزود: عوامل امدادی هلال احمر بعد از رسیدن به منطقه متوجه شدند که حادثه مذکور برخورد یک دستگاه خودروی کوئیک با تپه در کیلومتر ۱۰ جاده دامغان شاهرود است.

رئیس هلال احمر دامغان از عملیات امداد و نجات توسط تیم امداد و نجات پایگاه نعیم آباد خبر داد و گفت: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت.

شعبانی افزود: نجاتگران هلال احمر پس از رهاسازی، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد خبر 6621764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها