آتش سوزی کارگاه صنعتی در بابل ۳ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش آتش‌سوزی در یک کارگاه رنگ‌سازی در جاده بابل به قائم‌شهر، بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر مازندران به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، سه نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، توسط تیم امدادی هلال‌احمر و عوامل اورژانس به مرکز درمانی شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با تأکید بر اهمیت آمادگی تیم‌های امدادی در مواجهه با حوادث مشابه، از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای امدادی در این حادثه قدردانی کرد.